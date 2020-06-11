İngiltere’de polis şiddeti tersine döndü! Bir anda etraflarını sarıp tartakladılar

ABD’de polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd’un ardından başlayan gösteriler kısa sürede dünya çapında eylemlere dönüştü.

Irkçılık karşıtı olarak başlayan gösterilerin sıçradığı İngiltere’de dün tartışmalı görüntüler yaşandı. Polis şiddetinin protesto edildiği ülkede, bu kez polise şiddet olayı yaşandı.

Daily Mail’in haberine göre başkent Londra’da bir saldırı olayını ihbar alan polis ekibi, verilen adrese doğru harekete geçti. İngiliz basınının gündemine oturan görüntülerde ismi açıklanmayan erkek polis memuru, zanlıyı gözaltına almak isterken boğuşma başladı.

İkili mücadelesini yerde sürdürürken, yaşananları gören çevredekiler başlarına toplandı. İlk olarak telefonlarıyla olan biteni görüntüleyenler daha sonra polise saldırdı. Erkek polisin tartaklandığını gören kadın ekip arkadaşı da olay yerine koştu. İtiş kakış devam ederken video orada son buldu.

Metropolitan Polis Teşkilatı, iki memurun olayı hafif yaralarla atlattığını duyururken, 20 ve 38 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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