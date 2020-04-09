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İngiltere’de skandal! Çöp poşetiyle çalıştırılan hemşirelere corona bulaştı

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere'de tıbbi malzeme eksikliği tartışmaları alevlendi. Gerekli ekipman olmadığı için çöp poşeti giyerek hastalara müdahale eden üç hemşire de corona virüsüne yakalandı.

Sozcu.com.tr
09:39 -
Haberler Dünya
İngiltere’de skandal! Çöp poşetiyle çalıştırılan hemşirelere corona bulaştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, Avrupa ve ABD’de hızla can almaya devam ediyor. 1.5 milyonu aşkın insana bulaşan virüsle mücadelede dünya genelinde izolasyon çağrıları yapılırken, tıbbi malzeme eksikliği sağlık çalışanlarının canını yakıyor.

Bunun son örneği salgının etkisini giderek artırdığı İngiltere’de yaşandı. Başkent Londra’nın kuzeyindeki Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi’nde bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

Ülkedeki ilk ciddi vakanın kayıtlara geçtiği yer olarak bilinen hastanede, yeterli koruyucu ekipman bulunmadığı için hemşireler çöp poşeti giymek zorunda kaldı.

‘TÜM DÜNYADA OLUYOR’

Daily Telegraph’ın haberine göre, fotoğrafları sosyal medyada da yer alan hemşirelerin üçünde de corona virüsü tespit edildi. Göz göre göre hastalığa sürüklenen hemşirelerle ilgili eleştiriler artınca, hastane yönetimi açıklamada bulundu.

Söz konusu açıklamada, “Çalışanlarımızda Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Bu çok talihsiz ancak beklenmedik bir durum değildi. Dünya genelinde diğer sağlık çalışanlarının da başına geliyor. Hastalığa yakalanan çalışanlarımızla yakından ilgileniyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz” denildi.

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Son güncelleme: 09:52 09.04.2020
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