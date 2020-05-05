İngiltere’de skandal olay ortaya çıktı! Ünlü profesör istifa etti

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Imperial College'da Matematiksel Biyoloji alanında araştırmalar yürüten Prof. Dr. Neil Ferguson, corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından bilim kurulundaki görevinden istifa etti.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, sokağa çıkma yasağı sırasında evli ve çocuk sahibi olan sevgilisini iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkan Ferguson, hatasını kabul ederek ve İngiliz halkından özür dileyerek görevini bıraktığını açıkladı.

Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından evinde kendisini 14 gün karantina altına alan ve olaya ilişkin açıklama yapan Ferguson, coronaya karşı bağışıklık kazandığı için sevgilisini eve kabul ettiğini belirtti.

İngiliz halkına, medya aracılığıyla corona tedbirlerine uymanın önemini anlatan ve önerileri nedeniyle “Prof. Sokağa Çıkma Yasağı” lakabı konulan Ferguson, skandalın ortaya çıkmasının ardından büyük tepki topladı.

Corona virüsü salgını bilim kurulunda yer alan Ferguson, İngiliz hükümetine sunduğu raporda, sokağa çıkma yasağı kararı alınmaması halinde ölü sayısının 500 bine kadar çıkabileceğini ifade etmişti.

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