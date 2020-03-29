İngiltere’de son 24 saat içinde 200’den fazla ölü!

Küresel çaplı bir sorun haline gelen corona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 209 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu corona virüsünden ölenlerin sayısının bin 228’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 19 bin 522'ye ulaştığı ifade edildi.

İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin önemli bir dönemden geçtiğini söyledi. Virüsün yayılmasının insanların davranışlarına bağlı olacağını ifade eden Gove, sosyal mesafe kuralına uymanın “hayati derecede önemli” olduğunu vurguladı.

Öte yandan, İngiltere'de corona virüsü önce Kraliyet ailesine sonrasında ise hükümete sıçradı. Ülkenin Başbakanı Boris Johnson dünyada corona virüsüne yakalanan ilk lider oldu. (İHA)

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