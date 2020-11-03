İngiltere’de terör alarmı! Tehdit seviyesi ‘ciddi’ye çıkarıldı

Karar, Avusturya’nın başkenti Viyana’da altı farklı noktada düzenlenen saldırıların ardından alındı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana saldırılarının şüphelisini “kendisini IŞİD’e yakın hisseden radikalleşmiş bir kişi” olarak tanımladı.

Fransa’nın güney şehri Nice’te Ekim sonunda bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi öldürüldü, geçen ay da Fransa’nın başkenti Paris’te öğretmen Samuel Paty de başı kesilerek öldürülmüştü.

“HALK İHTİYATLI OLMALI”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’de terör tehdidi seviyesinin yükseltilmesi kararı iç istihbarattan sorumlu MI5’a bağlı Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter’dan yaptığı açıklamada bu kararın ‘belirli bir tehdit nedeniyle alınmadığını, önleyici tedbir amaçlı bir önlem olduğunu’ söyledi. Patel, “Halk ihtiyatlı olmalı ve şüpheli gördükleri durumları polise bildirmeli” dedi.

İngiltere’de terör tehdidi, 2017 Mayıs ayında yaşanan Manchester Arena saldırısından sonra en yüksek seviye olan ‘kritik’ seviyesine çıkarılmıştı.

Bu yıl Eylül ayında da Parsons Green metro durağında yaşanan patlama sonrası da geçici olarak tehdit ‘kritik’ seviyesine yükseltilmişti.

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