İngiltere’deki corona savaşçısı Türk: Turhan Çömez

İngiltere’de bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Turhan Çömez, ‘Nevşin Mengü ile Özel Haber’de İngiltere’nin pandemi ile olan sınavını anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını karşısında İngiltere’de bir kaos yaşandığını belirten Çömez, ülkede başta kitlesel bağışıklık politikasının izlendiğini, yani her şeyin akışına bırakıldığını ve herkesin bu hastalıkla tanışarak bağışıklık kazanmasının hedeflendiğini, ancak vaka sayıları arttıkça bu politikanın yanlış olduğunun anlaşıldığını söyledi.

MÜCADELE TELEFONLA BAŞLIYOR

Ardından İngiltere’nin panik pozisyonuna geçtiğini belirten Çömez, önlemlerin, tedbirlerin geç alınmasının ağır faturasının İngiltere tarafından ödendiğini, ödenmeye de devam edildiğini söyledi.

Çömez, kendilerinin ilk olarak telefon görüşmesi yaparak hastaların semptomlarını öğrendiklerini, ardından ise hastaları acil servise yönlendirdiklerini söyledi ve bu noktadaki sorunları anlattı.

“JOHNSON DAYANAMAZ”

Bu sürecin büyük ekonomik sonuçlarının da olacağını belirten Çömez, asıl bu ekonomik sebeplerin tartışma ve eleştiri silsilesini getireceğini, bu şekilde Johnson hükümetinin uzun süre tutunamayacağını tahmin ettiğini, bu sürecin de onu erken seçime götürebileceğini belirtti.