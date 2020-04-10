İngiltere’deki son durum ve yaşananlar…

İddiaya göre virüs kapan hastalar ne ambulansa ne de hastaneye alınıyor. O mağdurlardan birisi de Ermiş ailesi. Salgın nedeniyle eşinin anne ve babasını kaybeden Türk vatandaşı Caner Ermiş İngiltere'de yaşadıklarını Turgut Erat’a anlattı.

Eşinin anne ve babasının rahatsızlandığında hastaneye bile kabul edilmediğini iddia eden eski gazeteci Caner Ermiş, baldızının da Covid-19 testinin pozitif çıktığını, onun da hastanede tedavi altına alınmadığını söyledi.

‘ÖLÜLERİMİZİ ALAMADIK'

Virüs kapan baldızına sadece evde ateş düşürücü verildiğini iddia eden Caner Ermiş, iki hafta geçmesine rağmen ölülerini alamadıklarını da söyledi.

İNGİLTERE’DE SON DURUM



İngiltere’de son 24 saat içinde 980 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 195 yeni vaka açıklandı.

Ülkedeki toplam can kaybı 8 bin 958 olurken vaka sayısı da 70 bin 272 oldu.