Son dakika… İngiltere’deki Türk vatandaşlarına uyarı geldi! İşte Corona virüsü salgınındaki son gelişmeler

Türkiye’nin Londra’daki İngiltere Büyükelçiliği vatandaşlara uyarıda bulundu.

Büyükelçilik “Henüz Türkiye-İngiltere uçuşlarıyla ilgili karar alınmamıştır. Ancak her ihtimali gözönüne alarak, Birleşik Krallık’ta halen kısa sreli ziyaret için bulunan vatandaşlarımızın mümkün olan en kısa sürede Türkiye’ye dönmeleri tavsiye olunur” açıklamasını yaptı.

İngiltere’de son güncellemeye göre vaka sayısı 1372’ye yükseldi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 35’e yükseldiği bildirildi.

ALMANYA GÜNEY SINIRLARINI KAPATIYOR

DW Türkçe’deki bilgilere göre, Almanya pazartesi gününden itibaren Fransa, Avusturya ve İsviçre'ye sınırını kapatacak.

Sınır kapatma kararı konusunda Başbakan Angela Merkel, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Eyalet Başbakanları uzlaşma sağladı.

Uygulamanın pazartesi günü TSİ 10:00'dan itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığı belirtildi. Ülkeler arasında işi gereği seyahat etmek zorunda olanlar ve mal giriş çıkışı ise sınırları kapatma uygulamasından muaf tutulacak.

RUM YÖNETİMİ TEDBİRLERİ ARTIRDI

Güney Kıbrıs Rum yönetimi adadaki bütün özel işletmelerin kapatılacağını duyurdu.

Adadaki artan Corona virüsü vakaları sonrasında harekete geçen Rum yönetimi adanın güneyindeki özel işletmelerin 16 Mart’tan itibaren kapatılacağını duyurdu.

Şimdiye kadar adanın Rum yönetimindeki kesiminde 26 vaka görülmüştü.

FORD FABRİKASI KAPATILACAK

İspanya’nın Valencia kentindeki Ford fabrikası çalışanlarından üçünün Corona virüsü kapması nedeniyle fabrikayı bir hafta süreyle kapatma kararı aldı.

Kapatma işleminin pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Netenyahu, ABD Başkanı Trump gibi Corona virüsü için test olduğunu duyurdu. Trump önceki gün test yaptırıp sonuçların negatif çıktığını belirtmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gazetecilerin sınırları kapatmakla ilgili sorusuna “Bu seçeneği masadan kaldırmıyoruz” yanıtını verdi.

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