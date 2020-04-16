İngiltere’den Çin’e corona mesajı!

Ülkedeki corona virüsü salgını hakkındaki gelişmeleri kamuoyuna duyurmak için basın toplantısı düzenleyen Raab, ülkedeki vakalarla ilgili önemli bilgiler verdi.

Kısıtlamaların en az 3 hafta daha sürmesi gerektiğini belirten Raab, virüsün anavatanı Çin’e de mesajlar verdi.

Raab, “Meselede tüm açıları dikkate almalı ve dengeli olmalıyız. Ancak hiç şüphe yok ki bu krizden sonra işler eskisi gibi olmaz. Bunun (virüs) nasıl ortaya çıktığı ve çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor sorular sormamız gerekecek” dedi.