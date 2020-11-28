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İngiltere’den corona hamlesi: Ücretsiz D vitamini dağıtacaklar

İngiltere'de corona virüsüyle mücadele kapsamında evde kalanlara D vitamini dağıtılması kararı alındı. Öncelik risk grubundaki 2.5 milyon kişiye verilecek. Vitaminler Ocak ayından itibaren dağıtılacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:20, 28/11/2020
Haberler Dünya
İngiltere’den corona hamlesi: Ücretsiz D vitamini dağıtacaklar

İngiltere’de corona virüsüne karşı yürütülen mücadele kapsamında hükümet, D vitamini adımı atmaya hazırlanıyor. Riskli gruptaki 2.5 milyon kişiye ücretsiz vitamin dağıtılması hedefleniyor. Vitaminlerin dört ay yetecek kadar teslim edilmesi bekleniyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “İngiliz halkının virüsü kontrol altına almak için evde kaldığı göz önüne alınarak bu yıl D vitamini eksikliği yaşanıyor olabilir. Bakanlık harekete geçerek ihtiyacı olan hassas kişilere ücretsiz D vitamini sağlamaya çalışacak” dedi.

HER GÜN 10 MİKROGRAM

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu kemiklerin, dişlerin ve kasların sağlıklı kalması için D vitamininin önemini vurgulayarak yaşlıların ve hassas bünyeye sahip olanların Ekim ve Mart ayları arasında her gün 10 mikrogram D vitamini almalarını tavsiye etti.

Öte yandan İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) daha önce yayınladığı raporlarda corona virüsü riskini azaltmak için D vitamininin önemli olduğunu açıklamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:15:10,
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