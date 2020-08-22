Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’den korkutan corona açıklaması: Sonsuza kadar sürebilir

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE)  üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof. Sir Mark Walport, corona virüsünün (Covid-19) sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı. 

17:48 -
Haberler Dünya
İngiltere’den korkutan corona açıklaması: Sonsuza kadar sürebilir

Prof. Walport basına yaptığı açıklamada, corona virüsünün grip gibi insanların hayatında sonsuza dek kalabileceğini ve aşı yaptırmanın insan hayatında düzenli hale gelebileceğini ifade etti.

Walport açıklamasında “Bu, bir şekilde sonsuza dek bizimle olacak ve neredeyse kesinlikle tekrarlanan aşılar gerektirecek bir virüs. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanmaya ihtiyacı olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ise corona virüsü salgının iki yıldan daha az bir süre içinde yenilgiye uğratılmasını beklediklerini açıkladı.

Yetkililer özellikle geliştirilen aşıların salgını yenmede büyük avantaj sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak DSÖ yetkilileri aşı çıksa bile hijyen gibi bazı tedbirlerin uygulanmasının devam etmesi gerektiğinin de altını çiziyor. DHA

İLGİLİ HABERCoronanın oyunu! 70 milyon şişe şarap temizleme jeli olacakCoronanın oyunu! 70 milyon şişe şarap temizleme jeli olacak

 

İLGİLİ HABERDSÖ, salgının bitmesini umdukları zamanı açıkladı!DSÖ, salgının bitmesini umdukları zamanı açıkladı!
Bilim Corona Dünya Grip İngiltere İtalya Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more