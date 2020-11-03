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İngiltere’den Liverpool için toplu test hamlesi: Tüm şehre uygulanacak

İngiltere, corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için Liverpool halkının tamamına Covid-19 testi yapmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:04, 03/11/2020
Haberler Dünya
İngiltere’den Liverpool için toplu test hamlesi: Tüm şehre uygulanacak

İngiltere, Covid-19 ile mücadele sürecinde yeni önlemler almaya devam ediyor. Hükümet, 500 bine yakın nüfusa sahip Liverpool'da virüsün yayılma hızını yavaşlatmak için tüm şehir genelini kapsayan test uygulaması planlıyor.

Yapılacak testler şehirde ikamet eden halkın yanı sıra, çalışmak için gelenleri de kapsıyor. Testlerde, aralarında sonuçların 1 saatten kısa sürede çıkmasını sağlayacak bir takım yeni metotlar içeren teknolojiler kullanılacak.

SEMPTOM GÖSTERMEYENLER İÇİN KRİTİK

İngiltere Sağlık Bakanlığı, gelişmiş Covid-19 testlerinin semptom göstermeyen pozitif hastaların bulunmasına yardımcı olacağını belirterek, bu sayede hastaların evlerinde kendilerini karantinaya alarak hastalığın yayılmasını engelleyeceğini bildirdi.

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Batman Corona Hükümet İngiltere Liverpool Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:17:03,
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