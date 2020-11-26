İngiltere’nin en pahalı boşanma davasında Google kararı çıktı

Bütün dünyanın yakından takip ettiği Tatiana Ahmedova ve Farkhad Ahmedov arasındaki boşanma sürecinde kritik bir karar alındı… California mahkemesi, dava sürecinin sonuçlanması için Rus oligark Farkhad Ahmedov ve Tatiana Ahmedova’nın çocukları Temur’un kişisel e-posta yazışmalarının paylaşılmasına hükmetti.

California’da devam eden yargı sürecinde açıklama yapan yargıç Virginia DeMarchi, e-posta yazışmalarının kanıt olarak kullanılabileceğine karar kıldı. Tatiana Ahmedova’nın İngiltere ve ABD’de dava açtığı açıklanırken Google konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Google, bu kararın müşterinin mahremiyetini ihlal edeceğini duyurdu. Fakat DeMarchi, “Google’ın bu iddiası yönlendirilebilir ve hiçbir ABD yasasını ihlal etmiyor” dedi. Google’ın bu bilgileri ve yazışmaları 90 gün içinde mahkemeye sunması bekleniyor.

Yıllardır devam eden dava sürecinde geçen yıl Tatiana Ahmedova, oğlunun babasının bazı bilgilerini gizlediğini ve bu konuda yardım ettiğini söyleyerek dahil etmişti. Londra’da yaşayan Temur Ahmedov’un o dönemde evine baskın düzenlenmiş ve annesinin mahkemeden istediği masa üstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, telefon, Apple Watch gibi cihazlar için arama yapılmıştı.

“4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN PC’SİNE EL KONULDU”

Mahkemeye delil olarak sunulması istenilen 58 cihazdan 47’sine erişilirken mahkemenin Google kararı Temur Ahmedov’u adeta çileden çıkardı. Basın sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Temur Ahmedov, aralarında eski bir PlayStation ve dört yaşındaki kızına ait bir çocuk bilgisayarına el konuşmasını “nafile bir çaba” olarak değerlendirdi.

Ahmedov’un sözcüsü, “Google kararı ile birlikte Temur annesi ve destekçilerinin Lise Yılları’ndan kalma e-posta yazışmalarımı okumaları hoşuna gidecektir. Bu son karar, Tatiana ve Buford Capital’ın kanıt bulmak için ne kadar çaresiz kaldığını gözler önüne seriyor. Temur Ahmedov’un annesinden ve Burford Capital’ın “dünyanın etrafındaki mahkemelerde devam eden aşırı pahalı ördek avından” saklayacak bir şeyi yoktur” açıklamasını yaptı.

DÜNYANIN EN PAHALI BOŞANMASI OLABİLİR

İngiliz Financial Times gazetesine göre Tatiana Ahmedova’nın açtığı dava sürecinin maddi destekçisi ise Burford Capital isimli bir finans şirketi. Eğer Ahmedova boşanma sürecinde istediğini elde ederse, bir dönemler Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç’in sahibi olduğu Luna isimli süper yat, özel bir jet ve helikopterin de aralarında olduğu çok sayıda varlık genç kadına gidecek.

DÜNYANIN EN KARMAŞIK BOŞANMA SÜRECİ

2003 yılında Tatiana Ahmedova, 1993 yılından beri evli olduğu eşine boşanma davası açtı. O dönemde İngiltere’de iki çocuklarıyla yaşayan Ahmedova’ya karşı Farkhad Ahmedov, evliliklerinin zaten 2000 yılında aldatıldığı için bittiğini ve Moskova mahkemesi nezdinde boşandıklarını söyledi. Fakat buna rağmen Moskova mahkemesinde ya da resmi belgelerde bu tür bir dosya bulunamaması üzerine dava süreci devam etti.

2018 yılına kadar Rus mahkemelerine başvuran Farkhad Ahmedov’a 2018 yılında kötü haber geldi. Moskova yüksek mahkemesi, çiftin boşanmadığını açıkladı.

Boşanma süreci sırasında mahkemeye evliliklerinin çok daha önce söyleyen Ahmedov, İngiliz mahkemesinden istediğini elde edemedi. İngiliz yargı sistemi Ahmedova’ya Rus oligarkın malvarlığının yüzde 41.5’ini yani yaklaşık 453 milyon İngiliz poundu (4.8 milyar TL) almasına karar verdi. Bu kararla birlikte çiftin boşanması İngiltere’deki en büyük boşanma haline geldi.

Fakat Ahmedov, İngiliz mahkemesinin bu kararı hakkında, “Tuvalet kağıdı” yorumunu yaparak günümüze kadar Ahmedova’ya bir ödeme yapmadı.

2018 yılında ise Ahmedova, Burford Capital isimli bir finansal düzenleme şirketiyle anlaştı ve yargı sürecinin masrafını üstlendi. Dubai mahkemesinde de taraflar Luna isimli lüks yat için karşı karşıya gelse de henüz boşanma süreci nihai aşamaya ulaşmadı.