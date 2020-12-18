İngiltere’nin konuştuğu doktor… Dünya güzeli dünyayı kurtarıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgına karşı pek çok ülke aşılar geliştirdi. O aşılar düzenleyici kurumlardan bir bir onay alırken, İngiliz basını söz konusu çalışmalarda yer alan bir doktora dikkat çekti.

Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca’yla geliştirdiği aşı çalışmaları ve klinik deneylerde yer alan isim İngiltere’nin 2014 yılı güzellik kraliçesi seçilen Carina Tyrrell. Babası fizikçi, annesi ise bir dönem Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışan Dr. Tyrell, İsviçre’de dünyaya gelmiş.

2014’te Miss England unvanı alan 31 yaşındaki Dr. Tyrell, aynı yıl ülkesini temsil ettiği Miss World yarışmasında da dördüncü oldu. Ancak Cambridge Üniversitesi mezunu olan Tyrell’in hayali her zaman doktor olmaktı.

Üniversitedeki beşinci yılında gördüğü bir reklamla yarışmalara katılan Tyrell, kazandığı başarılara rağmen doktorluk hayalinden vazgeçmedi. Salgın patlak verdiğinde Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı olarak çalışmalar yürüten Dr. Tyrell, diğer yandan da ülkesinin seçilen yeni güzellik kraliçelerine de destek vermeye devam ediyordu.

Daily Mail’e konuşan Tyrell, “Miss World ve Miss England seçilenleri destekliyorum. Miss England yarışmasında jürilik yapmaya devam ediyorum. Ancak birinci olduğum yarışmadan 6 yıl sonra global bir pandemide aşı arama yarışında olacağımı tahmin etmezdim” dedi.

Amcasını salgın sürecinde kaybettiğini belirten Dr. Tyrell, “Dünyadaki pek çok araştırmacı, yaptıkları çalışmaları bırakıp bütün gayretlerini pandemiye karşı gösterdi. Tüm bu emeklerin karşılığını bulması ve aşıların bulunması harika” ifadelerini kullandı.