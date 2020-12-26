İngiltere’yi karıştıran görüntü… Kraliçe Elizabeth’e göbek attırdılar

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere’de gündem Kraliçe Elizabeth’in sözde yer aldığı bir görüntü. Geleneksel hale gelen Noel mesajları için kamera karşısına geçen Kraliçe Elizabeth, BBC ekranından ulusa seslendi.

94 yaşındaki Kraliçe konuşmasında, “İnsanları zorunlu olarak ayrı tutan bu yıl, birçok yönden de bizi yakınlaştırdı. Bazıları sevdiklerinin yasını tutuyor. Noel için gerçekten tek istedikleri basit bir kucaklaşma ya da bir el sıkışmak iken bazıları ise mesafeli durduğu arkadaşlarını ve ailesini özlüyor. Onların arasındaysanız, yalnız değilsiniz” ifadelerini kullandı.

Kraliçe Elizabeth’in ulusa sesleniş konuşmasının bitişinden 25 dakika sonra tartışma yaratan görüntü Channel 4 tarafından yayınlandı. Oyuncu Debra Stephenson’ın vücuduna montajla yüzü yerleştirilen ‘sahte Kraliçe’ parodi bir konuşma yaptı. Elizabeth konuşmasında, Prens Harry’den Meghan Markle’a, Prens Andrew’dan Başbakan Boris Johnson’a kadar pek çok isimle ilgili iğneleyici ifadeler kullandı.

Bununla da kalmayan görüntülerde Kraliçe’nin masaların üstüne çıkarak dans etmesi dikkat çekiyor. ‘Sahte Kraliçe’nin bu görüntüleri şaşkınlık yaratırken, sosyal medyada büyük bir gürültü kopardı. Brexit Partisi lideri Nigel Farage, “Ne cüretle” mesajını paylaşırken, pek çok kullanıcı Kraliçe’nin bu şekilde gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

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