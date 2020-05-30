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İnsanlı fırlatma öncesi şok! SpaceX roketi böyle patladı

ABD'li girişimci Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin Starship roketinin dördüncü prototipi Teksas'ta bulunan tesislerde yapılan test sırasında infilak etti.

12:06 -
Haberler Dünya

SpaceX’in Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği rokette meydana gelen patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Patlayan prototip bir dizi testten geçmiş olan SpaceX’in SN4 modeline ait.

Yapılan açıklamada roket motorunun statik patlama olarak bilinen bir saha testi sırasında patladığı bildirildi.

Patlayan prototipin bu hafta sonu NASA astronotlarını Florida’dan fırlatacak olan Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay aracından farklı olduğu hatırlatıldı. Bu roket sistemi daha önce uyduları pek çok kez başarıyla fırlatmıştı. (DHA)

ABD dizi Mars NASA patlama uzay
Son güncelleme: 12:08 30.05.2020
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