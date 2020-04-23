Instagram için bu hale düştü…

Corona virüsü (Covid-19) karantinasıyla başa çıkmaya çalışan Warlick, bir karpuzun etrafına paket lastiklerini sararak takipçilerini hayrete düşürdü.

Eğlenceli görüntüler, Tennessee eyaletine bağlı Jackson kentinde yaşayan şovmenin 937'nci bandı dev karpuzun etrafına sarmasıyla başlıyor. Ekrana, Warlick karpuzun çevresine öncesinde sardığı lastikler de yansıyor.

Jeremiah Warlick, 943'üncü lastiği sardıktan sonra karpuzun yavaş yavaş açıldığı ve kalın kabuğunda derin bir yarık oluştuğu göze çarpıyor. Akabinde koruyucu gözlüklerini giymiş olan Warlick, dev meyveyi eline alıyor ve kameraya yaklaştırıyor. Bu sırada karpuz, yüzüne öyle şiddetli bir şekilde patlıyor ki Warlick sandalyesinden fırlayıp geriye doğru uçuyor.