Interpol’den kritik Covid-19 uyarısı: Para için hedef alıyorlar

Interpol’e göre, siber suçlular e-posta ile gönderdikleri yazılımla bu hastanlerdeki bilgisayarları bloke ediyor ve dosya ve sistemlere koydukları engeli kaldırmak için para talep ediyor.

Interpol, 194 üye ülkenin polis teşkilatının bu durumdan haberdar edildiğini ve bu tür siber suçlarla mücadele eden teşkilatlara destek verildiğini duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, teşkilat bu bağlamda siber suçla mücadele ekibinin, Covid-19 ile ilgili tüm tehditleri izlediğini, bu tehditle karşılaşan kurumlara destek olmak için siber güvenlik alanında çalışan kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yürütüldüğü bilgisini verdi.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, “Hastanelerin kritik sistemlerini kilitlemek sadece bu eşi benzeri görülmemiş zamanda tıbbi müdahaleyi geciktirmez, doğrudan ölümlere de yol açabilir” dedi ve sağlık sistemlerinin zarar görmemesi için teşkilatın elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

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INTERPOL MADDE MADDE SIRALADI

Interpol, hastanelere ve sağlık merkezlerine bu tür saldırılardan korunmak için şu önerilerde bulundu:

* Sadece güvenilir kaynaklardan gelen e-postaları açın ve yazılımları/uygulamaları yükleyin.

* Tanımadığınız adreslerden gelen e-postalardaki linklere tıklamayın, eklentileri açmayın.

* E-posta sistemlerini spamlerden koruyacak bir şekilde güvenilir hale getirin.

* Önemli dosyaları sık sık yedekleyin, sisteminizden ayrı bir yerde kayıt altına alın (bulut depolama, harici disk v.b)

* Virüs karşıtı en son yazılımın bilgisayarınıza yüklü ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

* Güçlü ve benzersiz şifreler kullanın ve onları düzenli olarak değiştirin.