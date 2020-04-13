Interpol’in de aradığı Türk iş insanı Yunanistan’da ortaya çıktı!

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü, “Yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek” suçundan kırmızı bültenle aranan Yasam Ayavefe’nin, geçtiğimiz yıl şubat ayında, Türkiye’ye iade edilmek üzere Yunanistan’da yakalandığı açıklanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, “Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek suçundan Türk Interpol’ü tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yaşam Ayavefe, 28 Şubat 2019’da, Türkiye’ye iadesi amacıyla Yunanistan Interpol birimleri tarafından yakalandı” ifadelerini kullanmıştı.

YUNANİSTAN’DA MANŞET OLDU

Yunanistan'da yayın yapan Fonirodopis adlı internet sitesi bugün “Bir Türk, kilise aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na 300 bin euro bağışta bulundu” başlıklı haberi ve fotoğrafları yayınladı.

Yasam Ayavefe’nin 300 bin Euro değerindeki 60 binden fazla hastane maskesi, 38.750 tıbbi maske KN95, 16.500 300 kohort ve 30 hızlı tespit testini Yunanistan Kilisesi Merkezi Mali Servisi (EKYO) Genel Müdürü Archimandrite Nikodimos Farmakis ile birlikte Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim ettiği belirtildi.

Türkiye'de turizm faaliyetlerinde bulunan 35 yaşındaki Yasam Ayavefe yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Kiliseden sağlık konusunda yardım etmem için gelen teklife hemen olumlu yanıt verdim.

* Son yıllarda ailemle birlikte Yunanistan’da yaşıyorum, kendim ve ailem için sağlık tedbirlerini aldım.

* Burası benim gerçek vatanım ve çocuklarımı burada yetiştireceğim.

* Burası gerçekten ait olduğum yer.

* Bu nedenle elimden geldiğince Yunanistan kilisesine ve Sağlık Bakanlığı’na yardımlarımı sürdüreceğim.