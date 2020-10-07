iPhone 12 için nefesler tutuldu! Hi Speed etkilinği ne zaman?

Apple corona virüsü sürecinden etkilenen şirketlerden biri oldu ve her yıl eylülde tanıttığı yeni iPhone modelini bu sene erteledi. Geçtiğimiz ay farklı cihazlar tanıtan Apple’ın 13 Ekim’de düzenleyeceği Hi-Speed etkinliğiyle iPhone 12’yi tanıtması bekleniyor.

iPHONE 12’NİN 5G’Lİ OLMASI BEKLENİYOR

Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve birçok farklı markanın geçtiğimiz yıllarda geçiş yaptığı 5G teknolojisine Apple’ın bu sene tanıtacağı iPhone 12 modeliyle katılması bekleniyor.

YENİ KULAKLIKLAR YOLDA

Apple iPhone 12 etkinliğinde İPhone 12 dışında tanıtılacak diğer modellerin AirPods Studio kulak üstü kulaklıkları, AirTag, yeni bir Apple TV ve Siri Remote olması bekleniyor.