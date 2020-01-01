Irak ordusundan ABD elçiliği açıklaması!

Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Bağdat Büyükelçiliği önünde ve civarında bulunan protestocuların tamamı oradan çekildi ve kurulan çadırlar da kaldırıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gösterilerin son bulduğu ABD Büyükelçiliğinin güvenliğinin de Iraklı güçler tarafından sağlandığı belirtildi.

ABD İŞLEMLERİ ASKIYA ALDI

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ise tüm konsolosluk işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarına “ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri” çağrısı yapmış ancak özellikle Hizbullah Tugayları taraftarları bu çağrıyı reddederek alanda kalmakta ısrarcı davranmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Haşdi Şabi taraftarlarına ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünden acilen çekilmeleri çağrısında bulunmuştu. AA