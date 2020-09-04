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Irak’ta bir günde 5 binden fazla vaka tespit edildi!

Irak'ta corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 36 yeni vaka tespit edildi. Bu sayının ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

18:04 -
Haberler Dünya
Irak’ta bir günde 5 binden fazla vaka tespit edildi!

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada corona virüsü (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 36 vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada son 24 saatte 84 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 611 kişinin ise virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı. Covid-19’dan iyileşme oranının yüzde 76 olduğunu açıklandı.

VAKA SAYISI 252 BİN 75’E YÜKSELDİ

Irak’ta açıklanan son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 252 bin 75'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 275’e yükseldi. Ayrıca ülke genelinde 53 bin 348 kişinin tedavi altında olduğu, 495'nin ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi. (İHA)

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