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Irak’ta vakalar altı kat arttı!

ABD merkezli yardım kuruluşu International Rescue Committee (Uluslararası Kurtarma Komitesi, IRC) Irak’ta Haziran ayında vaka sayısının altı kat arttığını ve salgının yavaşlaması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini açıkladı.

23:01 -
Haberler Dünya
Irak’ta vakalar altı kat arttı!

Irak Sağlık Bakanlığı hastanelerin tam kapasite çalıştığını, okullar ve üniversitelerin izolasyon mekanlarına çevrildiğini açıkladı.

Irak halkıya 1.491 katılımlı bir anket yapan IRC, insanların yüzde 87'sinin işinden olduğunu, yüzde 73'ünün daha az masraf olması için daha az gıda tükettiğini, yüzde 61'inin borçlandığını, yüzde 68'inin de psikolojik travma yaşadığını duyurdu.

BBC’deki habere göre, IRC Irak Direktörü Christine Petrie, ülkede günlük vaka sayısının bazen 2 bini aştığını, on yıllardır çatışmalardan etkilenen Irak halkının virüse karşı daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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