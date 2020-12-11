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Irak’tan AstraZeneca’ya 8 milyon doz corona aşısı siparişi

Irak, İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüsü aşısından 8 milyon doz sipariş verdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:49, 11/12/2020
Haberler Dünya
Irak’tan AstraZeneca’ya 8 milyon doz corona aşısı siparişi

Corona virüsü salgınına karşı ülkeler aşı üreticilerine sipariş vermeye devam ediyor. Irak, İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi ile Oxford Üniversitesi’nin birlikte geliştirdiği corona virüsü aşısından 8 milyon doz sipariş ettiğini duyurdu.

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey yaptığı açıklamada, ülkesinin sağlık alanında Irak ile işbirliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün insanların ölümcül corona virüsüne karşı aşı alabilmesi için AstraZeneca aşısının fiyatının çok yüksek olmadığını belirten Hickey, Irak'ın sipariş ettiği aşının ilk partisi yakında Irak'ta olacağını ve aşının Irak'taki sağlık ve ekonomik sektörünün iyileşmesine katkı sağlayacağını belirtti. (İHA)

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Irak'ta toplam vaka sayısı 503 bin 897'ye, toplam can kaybı ise 12 bin 549'a yükseldi.

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