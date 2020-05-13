Irak’tan Suriye’ye giden 249 kişi karantinada!

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, corona virüsü tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşler sürüyor.

Bu kapsamda Irak’tan alınan 249 kişi, Suriye’ye getirildi. Yolcuları taşıyan uçak, Şam Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra karantina için gerekli işlemler başlatıldı.

Haberde; “Gelen yolcuların havaalanına varışlarıyla birlikte, her birinin ateşinin ölçümü ve beyanatlarının tescil edilmesi ardından, özel otobüslerle karantina merkezine 14 gün ikamet etmek üzere nakledildiler” ifadesi kullanıldı.

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