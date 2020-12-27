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İran, 1 milyon doz corona aşısı satın alacak

İran Kızılay Başkanı Kerim Hemmeti, yurt dışından 1 milyon doz corona virüsü aşısı satın alacaklarını belirterek, “Corona virüsü aşısını Doğu Asya ülkelerinden satın alacağız” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:52, 27/12/2020
Haberler Dünya
İran, 1 milyon doz corona aşısı satın alacak

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede aşılama kampanyaları başladı.

İran Kızılay Başkanı Kerim Hemmeti basına yaptığı açıklamada, yurt dışından 1 milyon doz corona virüsü aşısı satın alacaklarını belirterek, “Bir milyon doz corona virüsü aşısı satın alacağız. Aşıyı Doğu Asya ülkelerinden temin edeceğiz. Batılı ülkeler aşının satın alınması konusunda bizimle işbirliği yapmıyorlar” dedi.

Hemmeti, corona virüsü aşılarının zor depolandığını belirterek, “Aşıların eksi 70 derecede korunması gerekiyor. Bu ise işimizi bir hayli zorlaştırmakta” ifadelerini kullandı.

Aşının ilk etapta risk grubunda olanlar için kullanılacağını kaydeden Hemmeti, kısa zamanda daha çok corona virüsü aşısı satın almaya çalışacaklarını belirtti. (İHA)

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