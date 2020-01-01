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İran, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili suçlamalarını reddetti!

İran, Washington yönetiminden gelen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırının arkasında olduklarına ilişkin suçlamaları reddetti.

00:19 -
Haberler Dünya
İran, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili suçlamalarını reddetti!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırının arkasında İran olduğunu iddia eden Washington yönetimine yazılı açıklamayla cevap verdi.

Kasımi, “Amerikalı yetkililer, Irak halkından en az 25 kişiyi öldürmelerinin ve Irak’ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmelerinin ardından Irak halkının bu acımasız saldırılara karşı protestolarını İran’a atfedebilecek derecede şaşırtıcı bir küstahlığa ulaştı.” ifadesini kullandı.

İran’a yönelik suçlamaları reddeden Kasımi, ABD yönetimine, “İran’a karşı her türlü yanlış hesaplanmış tepkiden kaçınma ve bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirme” çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmişti.

Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atmıştı. AA

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