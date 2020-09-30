İran savaş kılıcını çekti! ABD üslerini vurabilecek füzeler ilk kez görücüye çıktı

Dünya bir yandan corona virüsüyle boğuşurken, diğer yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan sıcak çatışmalara gözünü çevirmiş durumda.

İran ise ABD’yle olan gerilimi artıracak yeni bir hamlede bulundu. Hükümete yakın Press TV, üçüncü nesil Zolfaqar-e Basir balistik füzelerinin tanıtım görüntülerini yayınladı.

Kanalın elde ettiği rapora göre, yeni jenerasyon füzeler ülkenin menzilini iki kat artırarak 700 kilometreye çıkardı. Bu uluslararası arenada İran’ı terör faaliyetlerini yaymakla suçlayan ABD için de kritik öneme sahip.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan ABD üsleri söz konusu füzelerin menzili içine girmiş oluyor.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, füzelerin ABD’nin ekonomik yaptırımlarına rağmen geliştirildiğini söyledi. Yaptırımları savunma alanında kendilerini geliştirmek için fırsata çevirdiklerini belirten Selami, “Şu an vermekte olduğumuz savaş bir irade savaşıdır. İran halkı bu yolda ilerlemeye devam edecektir” dedi.

SÜLEYMANİ’DEN SONRA KULLANILDI



Zolfaqar-e Basir füzelerinin ikinci nesli, ABD ve İran’ı sıcak çatışmanın eşiğine getiren İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası kullanılmıştı.

Süleymani’nin öldürülmesi sonrası misilleme yapan İran, Bağdat yakınlarındaki ABD’nin Ayn el Esad Hava Üssü’nü söz konusu füzelerle vurmuştu.