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İran’da 3 günlük bebekte corona virüsü çıktı

İran'ın Rezevi Horasan iline bağlı Türbetcam ilçesinde 3 günlük bir bebekte corona virüsü tespit edildi.

Sozcu.com.tr
11:40 -
Haberler Dünya
İran’da 3 günlük bebekte corona virüsü çıktı

Türbetcam Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Muhammed Efkar, İran’ın resmi haber ajansı IRNA´ya yaptığı açıklamada, bebeğin annesinde corona virüsü belirtisi olmadığını söyledi. Aynı ilin Günabad ilçesinde de 35 günlük bir bebekte virüs tespit edilmişti.

Öte yandan, Gilan Tip Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Hasan Miri, biri 4, diğeri 14 günlük iken corona virüsü teşhisi konulan iki bebeğin yapılan tedavilerin ardından iyileştiğini duyurdu. İ

DHA’nın haberine göre  İranlı doktor, bebeklerden birinin corona hastasıyla temas yoluyla hastalığa yakalandığını aktardı.

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