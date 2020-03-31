İran’da belediye çalışanları halkın arasında böyle dolaştı

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında halkın evde kalmasını sağlamak amacı ile belediye çalışanları ilginç kostümler giyerek pazar yerinde gezdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Belediye çalışanları giydikleri ilginç kostümler nedeni ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Hürremşehr Belediye Başkanı Davud Darabi, yaptığı açıklamada corona virüsü salgınıyla mücadelede farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirirken, Hürremşehr kentinde corona virüsü vakalarının fazla olduğunu belirtti.

Darabi, kentin Sefayi pazarının corona virüsü salgınının yayılması açısından tehlikeli bir yer olduğunu aktarırken, kostüm giyen belediye çalışanlarının bu bölgede gezerek halka almaları gereken sağlık önlemlerini anlattığını dile getirdi.

İran'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak 2 bin 898'e, toplam corona virüsü vaka sayısı ise 44 bin 605'e ulaştı. İHA

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