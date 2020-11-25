İran’da bir corona virüsü rekoru daha: 14 bine yaklaştı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkelerinden biri olan İran’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 13.843 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Bu artış ile birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 894.385’e çıktı. Lari, ülkede son 24 saat içerisinde 469 insanın yaşamını yitirdiğini söylerken ölüm sayısının 46.207’ye çıktığını vurguladı.

İran’da vaka sayısının artmasının ardından yetkililer vatandaşlara sağlık protokolleri ve kurallarına uyulması çağrısında bulunmuş ve maske takılmasını ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini zorunlu kılmıştı.

Salgının yayılmasını yavaşlatmak için İran’da cumartesi günü zorunlu olmayan bütün işletmeler kapatılmış ve ülke içinde seyahat yasağı getirilmişti.