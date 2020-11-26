İran’da casusluktan 10 yıl ceza alan akademisyen serbest

İran’da Eylül 2018’den bu yana casusluk suçlamaları nedeniyle tutuklu olan Melbourne Üniversitesi Orta Doğu Politikaları uzmanı Dr. Kylie Moore-Gilbert üç tutukluyla takas sonucu serbest kaldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dr Moore-Gilbert’ın serbest kalması, gözaltına alındığından bu yana Hükümet için mutlak bir öncelik olmuştur. Ailesiyle tam mutabakat halinde, Dr Moore-Gilbert’ın serbest kalması, İran Hükümeti ile diplomatik görüşmeler sonucu sağlanmıştır. Gilbert, 3 tutukluyla takas sonucu serbest bırakılmıştır” dedi.

Payne, Gilbert’ın Avustralya’ya döneceğini ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade etti.

KONFERANS İÇİN GİTMİŞTİ

DHA’nın aktardığına göre Gilbert’ın takas edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan ailesi, “Çok rahatladık ve mutlu olduk” dedi. Gilbert serbest bırakılmasının ardından tutukluluk sırasında kendisinin özgürlüğünü güvence altına almak için çalışan Avustralyalı yetkililere teşekkür etti.

Dr. Kylie Moore-Gilbert, 2018’de akademik bir konferansa katıldıktan sonra İran’ın başkenti Tahran’da gözaltına alınmıştı. Gilbert, casusluktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.