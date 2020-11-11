İran’da Covid-19 rekoru: 462 insan yaşamını yitirdi

Corona virüsü salgınının en yoğun yaşandığı Orta Doğu ülkelerinden biri olan İran’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede son 24 saat içerisinde 462 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bu sayı ülke tarihinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısında bir rekor anlamına geliyor. Öte yandan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 11.780 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Yetkililer güncel artışla birlikte ülke genelinde corona virüsü vaka sayısının 715.068’e çıktığını duyurdu.

Yetkililer ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 39.664’e çıktığını açıkladı.