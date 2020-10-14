İran’da ölü ve vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte 4 bin 830 kişiye corona virüsü tanısı konulduğunu, 279 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hem günlük ölümlerin hem de vaka sayılarının, salgının ilk tespit edildiği tarih olan 19 Şubat´tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Bugünkü son verilerle birlikte ülkedeki toplam can kaybı 29 bin 349’a ulaşırken, toplam vaka sayısı 513 bin 219’a yükseldi.

GERÇEK RAKAMLAR DAHA FAZLA

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, ülkedeki gerçek ölüm sayılarının illerdeki duruma göre açıklanan rakamlardan 1,5 ila 2,2 kat daha fazla olduğunu söyledi.

BEŞ ŞEHRE ARAÇ KISITLAMASI GETİRİLDİ

Salgının etkisinin yüksek olduğu beş büyükşehir Tahran, İsfahan, Meşhet, Kerec ve Urumiye’de bu gece yarısından başlamak üzere 3 gün boyunca araç giriş çıkışları için sınırlama getirildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Avrupa'da Covid-19 vakaları artıyor: Ordu görevlendirildi, Türk yetkili de coronaya yakalandı