İran’dan ABD’nin Türkiye’ye yaptırımı ile ilgili ilk tepki

ABD’nin dün açıkladığı Türkiye yaptırımlarının yankısı sürüyor… ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması sonrasında bir süredir gündemde olan yaptırımları dün gece açıkladı.

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası olan CAATSA kapsamında alınan yaptırım kararı ile ilgili bugün kritik bir açıklama da doğudaki sınır komşumuz İran’dan geldi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada CAATSA yaptırımlarını kınadığını duyurdu. Zarif, “ABD’nin yaptırımı uluslararası yasalara ve hukuka aykırıdır” dedi.

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