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İran’dan ABD’nin Türkiye’ye yaptırımı ile ilgili ilk tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunarak ABD'nin dün açıkladığı Türkiye yaptırımlarını değerlendirdi. Zarif, "ABD'nin yaptırımı uluslararası yasalara ve hukuka aykırıdır" dedi. Zarif'in paylaşımında kullandığı görselde Çin, İran ve Türkiye bayraklarının yer alması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:56, 15/12/2020
Haberler Dünya
İran’dan ABD’nin Türkiye’ye yaptırımı ile ilgili ilk tepki

ABD’nin dün açıkladığı Türkiye yaptırımlarının yankısı sürüyor… ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması sonrasında bir süredir gündemde olan yaptırımları dün gece açıkladı.

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası olan CAATSA kapsamında alınan yaptırım kararı ile ilgili bugün kritik bir açıklama da doğudaki sınır komşumuz İran’dan geldi.

Zarif, sosyal medya paylaşımında, “Öncelik komşuların” hashtagini kullanırken paylaştığı fotoğrafta tokalaşan iki el ve Çin, Türkiye ve İran bayrakları yer aldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada CAATSA yaptırımlarını kınadığını duyurdu. Zarif, “ABD’nin yaptırımı uluslararası yasalara ve hukuka aykırıdır” dedi.

DETAYLAR GELİYOR…

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Yayınlanma Tarihi:08:48,