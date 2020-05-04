İran’dan ABD’ye gayrimeşru çıkışı

Mousavi televizyonda yayınlanan haftalık basın toplantısında “İran 2015 nükleer anlaşmasından çıkmak istemiyor … Amerika’nın hareketi gayrimeşrudur ve tepkimiz orantılı olacak” dedi.

ABD BM Güvenlik Konseyi’nin Ekim ayında sona ermeden önce İran’a uygulanan silah ambargosunu uzatması konusunda “umutlu” olduğunu Perşembe günü açıklamıştı.

Silah ambargosunu uzatmak için Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinin desteğini almaya çalışan ABD, Tahran’ı silah ambargosuna ek olarak diğer tüm BM yaptırımlarını da geri getirmek tehdit etmişti.

Mousavi, “ABD artık nükleer anlaşmanın bir üyesi değil … İran’ın Amerika’nın yasadışı önlemlerine tepkisi güçlü olacak” dedi.