İran’dan ABD’ye Süleymani tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump’ın öldürülmesi talimatı verdiği İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastının yıldönümü yaklaşırken iki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yılın son bakanlar kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’a sert mesajlar gönderdi.

Komutanımızın elini kestiniz, sizin de bacağınızı bölgeden keseceğiz ve o güne kadar direnmeye devam edeceğiz” diyen Ruhani,” Milletimiz bir hak olarak sevdiklerinin kanının intikamını alana kadar pes etmeyecektir ifadelerini kullandı.

TRUMP’A VAHŞİ KATİL BENZETMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Süleymaniye yapılan suikastın ana sorumlusu olduğunu söyleyen Ruhani, Trump için vahşi katil benzetmesinde bulundu. Trump’ı sert sert sözlerle eleştiren Ruhani, açıklamalarını, “Birkaç gün içinde bu vahşi ve deli katilin yönetimi sona ererek tarihin çöplüğüne gidecek. Bundan çok mutluyuz. Amerikan halkı onun liyakatsiz olduğunu anladı ve rakibini iktidara getirdi. Bölge halkı için Trump sonrası durum daha iyi olacak” sözleriyle sürdürdü.

İranlı general Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı yakınında ABD güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.