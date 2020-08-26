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İran’dan tarihi nükleer tesis adımı!

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi'nin İran'a yaptığı ziyaret sırasında önemli bir gelişme yaşandı. İran, ABD ve İsrail tarafından şüpheli nükleer tesis olarak gösterilen iki eski nükleer tesisin UAEK denetimine açıldığını bildirdi.

17:21 -
Haberler Dünya
İran’dan tarihi nükleer tesis adımı!

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi’nin İran ziyareti önemli bir açılıma sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından kabul edilen Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile ortak açıklama yaptı.

Şüphelerin üzerinde toplandığı iki eski ve gizli nükleer tesisle ilgili açıklamada, bu tesislerin UAEK denetçilerinin erişimine açılması konusunda mutabık kalındığı duyuruldu.

İKİ TESİSE ERİŞİM İZNİ VERİLİYOR

Grossi-Salihi ortak açıklamasında “İran, UAEK’nın özel talep ettiği iki yere erişimini gönüllü şekilde sağlıyor. UAEK’nın erişimi ve faaliyetlerin teyidiyle ilgili takvim üzerinde uzlaşıldı” denildi.

Sputnik’teki habere göre açıklamada, UAEK’nın İran’a başka sorusunun ve Tahran tarafından ilan edilenler dışında başka yerlere erişim talebinin olmadığı belirtildi.

İran devlet televizyonu da Ruhani’nin Grossi ile görüşmesinde UAKE ile işbirliğini ilerletmekten memnuniyet ifade ettiğini duyurdu.

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Son güncelleme: 17:30 26.08.2020
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