İran’ın en büyük AVM’si hastaneye dönüştürüldü!

Açılışta konuşan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianiş Cihanpur, ABD’nin yardım talebini de değerlendirirken, “Eğer yardım etmek istiyorlarsa İran halkını hedef alan zalim yaptırımları kaldırmalılar” dedi.

“ÜLKELER BİZİ ÖRNEK ALDI”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, hastaneye dönüştürülen İran Mall Alışveriş Merkezi’nin sahibi Ali Ensari de bir haftadan kısa bir sürede binayı hastaneye dönüştürdüklerini anlatırken, “İspanya ve ABD gibi ülkeler de bizi örnek aldı. Onlar da bizden sonra fuar alanlarını hastaneye dönüştürmeye başladılar” ifadesini kullandı.

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