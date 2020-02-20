Irkçı katilin ölüm listesi ele geçirildi! Aralarında Türkiye de var

Almanya'nın Hanau kentini kana bulayan ve Gökhan Gültekin (37), Ferhat Ünvar, Sedat Gürbüz, Fatih Saraçlar ve henüz kesinleşmeyen bilgiye göre Bilal G. isimli Türkler ile birlikte 10 kişiyi katleden saldırganın, ölüm listesi ortaya çıktı.

24 ülke vatandaşlarının hedef alındığı listede, Türkler de var…

IRKÇI SİTELERDE AKTİFMİŞ

43 yaşındaki Alman aşırı sağcı Tobias Rathjen'in, bankacılık eğitimi aldığı, çevresinde sakin göründüğü ama aşırı sağcıların internet sitelerini aktif olarak kullanan biri olduğu öğrenildi.

Saldırıdan birkaç gün önce internete bir video yükleyen Rathjen, geçen yıl Halle'de Sinegog ile Türk dönerciye saldıran Alman Stephan Balliet gibi 24 sayfalık bir manifesto yayımladı.

GEÇEN YILKİ NEONAZİ GİBİ

Balliet, göç karşıtı, Yahudi ve fenimizm düşmanı sözler sarfederken, komplo teorilerinden de söz etmişti. Aynı şekilde Hanau saldırganı Rathjen de, komplo teorilerinden söz ederken, “Orta Doğu, Kuzey Afrika, Latin kökenliler, Yahudiler ve Türkleri, artık Almanya'dan sürmenin imkanı kalmadığı için yok etmeyi düşündüğünü“ belirtiyor. Tobias Rathjen’in düşman olarak gösterdiği 24 ülkeden biri ise Türkiye…

Irkçı saldırgan Alman'la ilgili iş işten geçtikten sonra başsavcılık tarafından “Yabancı düşmanlığı ve canavarca hisle adam öldürmek“ten soruşturma başlatıldı.

TABANCAYI İNTERNETTEN ALMIŞ

Araştırmalarda daha korkunç gerçeklere ulaşıldı. Buna göre, 5'i Türk toplam 9 yabancı kökenli ile annesini öldüren katilin, cinayette kullandığı tabanca yanında bulundu.

Yapılan incelemede, SIG Sauer marka 9 milimetre tabanca ve Walther marka yine 9 milimetre tabancanın ırkçı katil tarafından 2014 yılında internet aracılığıyla alındığı saptandı.

Olayda SIG Sauer'in kullanıldığı açıklandı. Aynı marka silah, 2016 yılında Münih'te alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bir saldırıda kullanılmıştı.

2013 yılından beri av ruhsatı da bulunan ve Hanau yakınlarındaki Gelnhausen'da bir avcı kulübüne üye olan Rathjen'in silahlarının bir yıl önce kontrolden geçmiş olduğu da belirlendi.

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