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Irkçılık karşıtı gösteriler boyut değiştirdi! Sosyal medya bu görüntülerle kaynıyor

ABD'de George Floyd'un ölümü sonrası başlayan ırkçılık karşıtı olaylar sosyal medyada farklı bir boyut kazandı. Binlerce kullanıcı, şiddete uğrayan beyazların görüntülerini paylaşmaya başladı.

Sozcu.com.tr
16:58 -
Haberler Dünya

ABD’nin Minneapolis şehrinde polis şiddetine uğrayarak hayatını kaybeden George Floyd’un yankıları sürüyor. Floyd’un ölümü sonrası başlayan gösteriler kısa sürede önce ABD’nin birçok eyaletine, ardından da ülke dışına taştı.

ABD’deki göstericiler sık sık güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, sert çatışmalar da yaşanıyor. Irkçılık karşıtı olarak başlayan gösteriler, sosyal medyada farklı bir boyut da kazandı.

Özellikle Twitter’da çok sayıda görüntü paylaşılıyor.

Floyd olaylarında Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganı öne çıkarken, dünyaca ünlü isimlerden aktivistlere kadar çok sayıda isim bu etiketle paylaşımlar yaptı.

Siyahilerin karıştığı şiddet olaylarına dikkat çekmek isteyenler ise son günlerde ‘White Lives Matter’ (Beyazların Hayatı Önemlidir) etiketiyle karşı atağa geçti.

Sosyal medyada bu etiket altında yapılan paylaşımlarda, çoğunlukla gruplar halindeki siyahi kişilerin beyazlara şiddet uyguladığı videolar yer alıyor. Görüntülerin tarihine ilişkin net bir bilgi olmasa da, ırkçılık tartışmalarını daha da derinleştirmesinden endişe ediliyor.

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