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Irkçılık tartışmaları devam ederken Trump’tan skandal kare

ABD´de başlayan bazı ülkelere de sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Donald Trump'ın başkanlık dönemindeki `Beyaz´ Saray Stajyer Programı´nın fotoğrafları sosyal medyada tekrar gündem oldu. 2018 yılında Trump'ın başkanlık döneminde seçilen stajyerlerin neredeyse tamamının beyaz olması, eski Başkan Obama'nın dönemindeki ırk çeşitliliğini yansıtan stajyer seçimiyle kıyaslanmıştı.

Sozcu.com.tr
15:27 -
Haberler Dünya
Irkçılık tartışmaları devam ederken Trump’tan skandal kare

Beyaz Saray’ın mevcut stajyer programı tanıtım sayfasında yer alan güncel fotoğrafta, stajyerler arasında çok az sayıda siyahi vatandaşın olması iki yıl önce yapılan kıyaslamayı tekrar gündeme taşıdı.

Fotoğraf sosyal medyada büyük tepki çekti.

`BEYAZ´ SARAY DİYE DALGA GEÇİLDİ
Eski başkan Barack Obama döneminde Beyaz Saray’ın stajyer programına katılan stajyerlerin ırk, din ve renk çeşitliliği gözle görülür bir şekilde yer alırken, Başkan Trump zamanında yüzü aşkın stajyer arasında çok az sayıda siyahi stajyerin bulunması ABD basınında yoğun bir şekilde eleştirildi. Irkçılık karşıtı protestolar devam ederken bu kıyaslama tekrar gündeme geldi ve güncel stajyer fotoğrafı sosyal medyada sıklıkla paylaşılmaya başlandı.

ABD beyaz Beyaz Saray Donald Trump Obama
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