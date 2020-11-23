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İşgalden kurtarılan köyde mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Terter’e bağlı Sugovuşan köyünde 1 Azerbaycan askerinin mayın patlaması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 19:31, 23/11/2020
Haberler Dünya
İşgalden kurtarılan köyde mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Vagif Dergahlı yaptığı açıklamada, Terter'e bağlı Sugovuşan köyünde Albay Babek Semidli'nin Sugovuşan köyünde mayına basarak şehit olduğunu aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Madagiz (Sugovuşan) bölgesinde bir çalışma sırasında mayın patladı. Patlama sonucunda Rus Barış Güçleri’nden 1 subay yaralandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nden 1 subay hayatını kaybetti” denildi.

Açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığında çalışan 4 kişinin de patlamada yaralandığı belirtilirken, yaralanan Rus subayının ve Acil Durumlar Bakanlığında görevli 4 kişinin tedavilerine Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de devam edildiği aktarıldı.

İşgalden kurtarılan bölgelerde mayın arama ve imha çalışmaları devam ediyor. İHA

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