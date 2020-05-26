IŞİD’e büyük darbe: Liderin sağ kolu öldürüldü

Terör örgütü IŞİD’in lideri Abdulnasır Kardaş’ın yardımcısı Moataz al-Jubouri´nin, Irak´ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü IŞİD’inn lideri Abdulnasır Kardaş’ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri´nin öldürüldüğünü duyurdu.
Irak’ın resmi haber ajansı INA’ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü IŞİD’in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş’ın yakalandığını duyurmuştu.