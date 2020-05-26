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IŞİD’e büyük darbe: Liderin sağ kolu öldürüldü

IŞİD'in Irak'taki lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcılarından biri olarak bilinen Moataz al-Jubouri'nin, Irak´ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Sozcu.com.tr
15:38 -
Haberler Dünya
IŞİD’e büyük darbe: Liderin sağ kolu öldürüldü

Terör örgütü IŞİD’in lideri Abdulnasır Kardaş’ın yardımcısı Moataz al-Jubouri´nin, Irak´ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü IŞİD’inn lideri Abdulnasır Kardaş’ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri´nin öldürüldüğünü duyurdu.

Irak’ın resmi haber ajansı INA’ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü IŞİD’in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş’ın yakalandığını duyurmuştu.

darbe Irak IŞİD
Son güncelleme: 16:07 26.05.2020
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