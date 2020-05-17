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IŞİD’li teröristler hapishaneden firar etti!

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Haseke’deki El Hol Hapishanesi’nden birçok IŞİD’li teröristin kaçtığını açıkladı. Haberde teröristlerin arandığı duyuruldu.

Can ÇAPAR / Hatay
20:10 -
Haberler Dünya
IŞİD’li teröristler hapishaneden firar etti!

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Suriye'nin Haseke ilindeki El Hol Hapishanesi'nden birçok IŞİD'li terörist firar etti.

Haberde, firar eden terörist sayısına dair bilgi verilmezken, Hasake'nin DSG kontrolünde olduğu hatırlatıldı. Habere göre teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberde; “İşgalci Amerikan güçlerinden desteklenen DSG gruplarının kontrolünde bulunan Haseke kırsalının doğusundaki El Hol Hapishanesinden birçok “IŞİD” teröristi kaçmayı başardı. DSG safları arasında alarm durumu ilan edildi ve kaçan teröristler bölgede aranmaya başlandı” dendi.

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