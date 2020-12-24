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İskoçya Başbakanı Sturgeon’dan bağımsızlık açıklaması

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'nın geleceğinin bağımsız bir şekilde süreceğini ve Avrupa ülkesi olacağını söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:17, 24/12/2020
Haberler Dünya
İskoçya Başbakanı Sturgeon’dan bağımsızlık açıklaması

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, 2016 referandumunda İskoçların neredeyse üçte ikisinin AB’de kalma konusunda oy verdiğini ifade ederek, İskoçya’nın bağımsızlığı konusunda ikinci bir referandum düzenleme hakkını talep etti.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit ticaret anlaşması kapsamında varılan uzlaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan Sturgeon, “Brexit’in bizden aldıklarını telafi edecek bir anlaşma yok. Bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak kendi geleceğimizi belirleme zamanı” dedi. (DHA)

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