İskoçya’da polisten yanlış corona alarmı! Parti var diye gitti ama…

Corona virüsü dünya çapında krize dönüşürken, 43 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Ülkeler birbiri ardına önlemler alırken, sosyal mesafeyi korumaya çalışanlar farklı eğlence yöntemleri arıyor.

İskoçya’nın Paisley bölgesinde yaşayan Gemma Cullen, kızının doğum günü kutlamalarını ertelemek yerine internet üzerinde yapmaya karar verdi. Arkadaşlarıyla kamera karşısına geçen Cullen, internet üzerinden bir parti verdi.

Cullen’ın partisi birkaç saat geçmeden davetsiz bir misafirle bölündü. İhbar üzerine Cullen’ın evine gelen bir polis memuru kalabalık bir parti verildiğini düşündü. Partiye herkesin telefonlarıyla katıldığını gören polis neye uğradığını şaşırdı.

Cullen’ın telefonundan kurallara uydukları için herkese teşekkür eden polis memuru, partiyi böldüğü için de özür dileyerek evden ayrıldı.