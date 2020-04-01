Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İskoçya’da polisten yanlış corona alarmı! Parti var diye gitti ama…

Corona virüsü salgını nedeniyle kızının doğum gününü online olarak kutlamak isteyen anne, polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı.

Sozcu.com.tr
15:17 -
Haberler Dünya
İskoçya’da polisten yanlış corona alarmı! Parti var diye gitti ama…

Corona virüsü dünya çapında krize dönüşürken, 43 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Ülkeler birbiri ardına önlemler alırken, sosyal mesafeyi korumaya çalışanlar farklı eğlence yöntemleri arıyor.

İskoçya’nın Paisley bölgesinde yaşayan Gemma Cullen, kızının doğum günü kutlamalarını ertelemek yerine internet üzerinde yapmaya karar verdi. Arkadaşlarıyla kamera karşısına geçen Cullen, internet üzerinden bir parti verdi.

Cullen ve arkadaşları internet üzerinden parti yaptı.

Cullen’ın partisi birkaç saat geçmeden davetsiz bir misafirle bölündü. İhbar üzerine Cullen’ın evine gelen bir polis memuru kalabalık bir parti verildiğini düşündü. Partiye herkesin telefonlarıyla katıldığını gören polis neye uğradığını şaşırdı.

Cullen’ın telefonundan kurallara uydukları için herkese teşekkür eden polis memuru, partiyi böldüğü için de özür dileyerek evden ayrıldı.

İLGİLİ HABERAkılalmaz görüntü! İnsanlar can, o çıplak poz derdindeAkılalmaz görüntü! İnsanlar can, o çıplak poz derdinde
ABD anne Corona Dünya internet New York Polis
Son güncelleme: 15:20 01.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more