İskoçya’da prematüre bebek corona virüsünü yendi

İskoçya´da sekiz hafta erken doğan ve üç haftalıkken corona virüsüne (Covid-19) yakalanan prematüre bebeğin iyileştiği belirtildi. Sekiz hafta erken doğum yapan Tracy Maguire’nin Peyton isimli kızı üç haftalıkken corona virüsüne yakalanmasının ardından iyileşti.

26 Mart´ta doğan Peyton doğduğunda 1.5 kiloydu. Maguire, doktorların test yapmak için Peyton’un burnuna bir çubuk soktuğunu izlerken o anları gördüğü “en kötü şeylerden” biri olarak anlattı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra iyileşen Peyton´ın ülkede corona virüsüne yakalanan en genç kişi olduğu belirtiliyor.