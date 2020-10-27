Osmanlı miğferi ülkeyi ayağa kaldırdı

İslam Eserleri Müzesi, İngiliz-Yahudi bir aile olan Salomons’un kuruluşundan kalan mirasla 1974 yılında Kudüs’te açıldı. Fakat ekonomik darboğaz ile birlikte müzenin hayatta kalabilmesi için koleksiyonunun bir kısmının satılması bölgede gündem oldu.

Müzenin asıl amacı ise İslam kültürünü vurgulamak ve 1925 yılında ölen bir avukat ve bilim insanı Sir David Lionel Salomons tarafından toplanan saatleri saklamaktı.

Bu saat koleksiyonunun merkezinde ise Parisli saat ustası Abraham-Louis Breguet tarafından üretilen 55 saat yer alıyor. Bu hafta Londra’da gerçekleştirilen müzayede ile ilgili haberler bölgede şok etkisi yarattı.

İslami eserlerden biri, bir Türk veya İran askerinin 15. yüzyıla ait gümüş işlemeli miğferi olup, değeri 600 bin pound olarak belirtildi. Tel Aviv Üniversitesi Sanat Galerisi Müdürü Sefy Hendler, “Bunlar kültürel olarak bir arada yaşamanın birer sembolü olarak seçilmiş ve son derece nadir eserlerdir. İsrail tarihindeki en büyük kültürel skandallardan biridir bu durum” dedi.

İsrail Kültür Bakanı Hili Tropper, “Satışı engellemek için her şeyi yapacağız” dedi. Müzenin mali açıdan zorlu bir dönemde olması ve gelecek finansal durumunu garanti altına almak için böyle bir satışa karar verdiği belirtiliyor. Satış eleştirmenleri ise müzenin mali açıdan sağlam olduğunu ve eşyaların önemli bir kısmının müzenin depoları yerine ana sergiden alındığını iddia ediyor.