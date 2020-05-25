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İspanya, corona kaynaklı ölüm sayısını bin 918 kişi düşürdü!

İspanya, corona virüsü kaynaklı can kaybı sayısını bin 918 kişi düşerek 26 bin 834'e çekti. Sağlık Bakanlığı Acil Durum Koordinatörü Fernando Simon, veri toplamada kullanılan yeni sistem nedeniyle yanlışlıkla iki kez sayılan veya yanlışlıkla corona virüsüne bağlanan ölümlerin toplam sayıdan çıkarıldığını belirtti.

22:32 -
Haberler Dünya
İspanya, corona kaynaklı ölüm sayısını bin 918 kişi düşürdü!

İspanya, bugüne dek corona virüsü kaynaklı can kaybı sayısını bin 918 kişi azaltarak toplam ölü sayısını 26 bin 834'e çekti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı Acil Durum Koordinatörü Fernando Simon, veri toplamada kullanılan yeni sistem sebebiyle yanlışlıkla iki kez sayılan veya yanlışlıkla corona virüsüne bağlanan ölümlerin toplam sayıdan çıkarıldığını söyledi.

“DOĞRULUĞUNU KONTROL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Simon, “1900'ü aşkın fark büyük bir sayı. Bunların doğruluğunu kontrol etmeye çalışıyoruz ama şimdi elimizdeki rakamlar bunlar” dedi.

Bakanlık, corona virüsü vaka sayılarını da 235 bin 772'den 235 bin 400'e çekti. İspanya, Covid-19 salgının en ağır etkilediği ülkelerden biri.

İspanya, 1 Temmuz’dan sonra ülkeye giriş yapanlara karantina uygulanması kuralını kaldıracağını açıkladı.

Başbakan Pedro Sanchez, hafta sonu yaptığı konuşmada, ülkesinin Temmuz ayında turizme açılacağını söylemişti.

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Son güncelleme: 22:44 25.05.2020
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